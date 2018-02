FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 6. Februar:

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: AMS Jahreszahlen 07:00 F: BNP Paribas Jahreszahlen 07:00 J: Toyota 9Monatszahlen 07:00 J: Mitsubishi Motors Q3-Zahlen 07:30 D: Münchener Rück Jahreszahlen sowie Angaben zur Erneuerungsrunde (9.30 h Call) 07:30 A: ams AG Jahreszahlen 08:00 D: Jenoptik Jahreszahlen 08:00 GB: BP Jahreszahlen 08:00 DK: Lego Jahreszahlen 10:00 D: VDMA Auftragseingang 12/17 + 2017 13:30 USA: General Motors Q4-Zahlen 17:00 USA: Texas Instruments Capital management strategy webcast 2018 17:30 USA: Charles Schwab Investorentreffen 22:00 USA: Walt Disney Q1-Zahlen 22:01 USA: Gilead Sciences Q4-Zahlen 22:15 USA: Snap Q4-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GB: Easyjet Verkehrszahlen 01/18 NL: TomTom Jahreszahlen S: Swedbank Jahreszahlen I: UBI Banca vorläufige Jahrezahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 D: Auftragseingang Industrie 12/17 14:30 USA: Handelsbilanz 12/17 SONSTIGE TERMINE EU: Voraussichtliche Entscheidung der EU-Kommission zur Abertis-Übernahme durch Hochtief FIN: Voraussichtliche Mitteilung von Fortum über das Ergebnis der zweiten Andienungsphase von Uniper-Aktien 10:00 D: Konferenz des Center for Financial Studies (CFS) und der Bundesbank zum Thema "Money in the Digital Age: What Role for Central Banks?" 13:00 D: Verhandlung im Zivilstreit Quelle-Erbin Madeleine Schickedanz gegen Ex-Banker Matthias Graf von Krockow, Köln D: E-World - Energy & Water (bis 08.02.), Essen Internationale Fachmesse und Kongress der Energie-und Wasserwirtschaft. D: Ende der Meldefrist für Forderungen an die insolvente Air Berlin

