Immerhin gehörte die Aktie der Deutschen Bank am Montag zu den Gewinnern im DAX. Trotz der massiven Kursverluste in den Indizes haben sich einige Anleger schon wieder auf die Käuferseite geschlagen und das kann auch angesichts der Verbilligung einiger interessanter Titel möglicherweise auch erfolgreich sein. Am 04.02. hatten wir getitelt: "Deutsche Bank: US-Steuerreform verhagelt das Ergebnis! Trading-Chance!" Der Kurs rutschte von knapp 15,00 Euro ...

