Selbst wenn sich Union und SPD einigen sollten, gibt es für die Große Koalition immer noch ein großes Hindernis: das Mitgliedervotum der SPD.

Martin Schulz verlor keine Zeit. Direkt nachdem sich CDU, CSU und SPD am Montagmittag in der Europapolitik einigten, wandte sich der SPD-Chef an die Basis. Die Partei solle eine Große Koalition als Chance für die Europapolitik begreifen. Über einen Messenger-Infodienst schrieb Schulz an die Parteimitglieder: "Wir haben jetzt eine echte Chance, zusammen gerade auch mit Frankreich, Europa demokratischer, sozialer und handlungsfähiger zu machen." Das sei im Interesse der Bürger Deutschlands und aller Europäer. "Ich würde mir sehr wünschen, dass wir diese Chance jetzt auch nutzen."

Schulz weiß: Mit der Einigung über einen Koalitionsvertrag hätte er nur den ersten von zwei Schritten zu einer Regierungsbeteiligung getan. Das letzte Wort haben die knapp 450.000 SPD-Mitglieder. Nur wenn sie in einem Mitgliederentscheid mehrheitlich Ja zu einem Koalitionsvertrag beider Seiten sagen, kann eine Große Koalition zustande kommen.

Sobald der Koalitionsvertrag steht, will das SPD-Präsidium festlegen, in welchem Zeitraum die Mitglieder über eine erneute Große Koalition abstimmen dürfen. Da das Mitgliedervotum als reine Briefabstimmung durchgeführt wird, bekommt jedes Mitglied per Post seine persönlichen Abstimmungsunterlagen zugeschickt. Um bei der Auszählung der Stimmen berücksichtigt zu werden, müssen die ausgefüllten Unterlagen bis 24 Uhr am Abstimmungsstichtag ...

