Digitalisierung spielt in vielen Banken eine große Rolle, aber gerade in der Vermögensverwaltung ist sie noch ausbaufähig. Viele Assetmanager müssen dringend an digitalen Produkten arbeiten - viel Zeit bleibt ihnen nicht.

Sicher, eigentlich ist die Digitalisierung inzwischen ein Kernthema der Bankenindustrie. Trotzdem wird sie von Vermögensverwaltern noch sehr unterschiedlich interpretiert. Das äußert sich schon darin, dass es ein breites Spektrum an Maßnahmen in die Umsetzung schafft. Dennoch hat die Branche inzwischen verstanden, dass die Auswirkungen der Digitalisierung auf das heutige Geschäftsmodell dramatisch sein werden.

Entsprechend finden sich zahlreiche Projekte für schlankere und automatisierte Prozesse, Robo-Advisory oder auch Kooperationen mit Fintechs auf der Liste verfolgter Initiativen. Was vielen Ansätzen jedoch noch fehlt, ist zum einen die ganzheitliche Betrachtungsweise von Digitalisierung als integraler Bestandteil der kompletten Unternehmensstrategie; und zum anderen das konsequente Einbinden des Kunden und seiner Bedürfnisse.

Sogenanntes "Human Centered Product Design", also ein bedürfnisbasiertes Design, ist in der Finanzwelt noch sehr unterentwickelt. Die Anzahl der Finanzprodukte, die keinen wirklichen Bedarf beim Kunden bedienen, ist nach wie vor hoch. Zugleich wird die Welt der Finanzlösungen von den Verbrauchern häufig als undurchsichtig und intransparent wahrgenommen. Neben den Krisen der jüngeren Vergangenheit trägt auch diese Tatsache zum schlechten Image der Branche bei.

Vermögensverwalter, die den Kunden in den Fokus rücken, haben aber die Chance, in Zeiten der Digitalisierung ein enormes Potenzial zu erschließen und verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen. Anders formuliert: Wer den Kunden und seine Bedürfnisse nicht versteht und entsprechend agiert, wird mit großer Wahrscheinlichkeit mittelfristig vom Markt verschwinden.

Das Hausbank-Modell ist passé

Hinzu kommen der beträchtliche Wettbewerbsdruck unter den etablierten Marktteilnehmern und der Eintritt von Fintechs. Kunden sind aus ihrem täglichen Leben bereits mit digitalen Kanälen vertraut, sind online, mobil und in sozialen Netzwerken aktiv, möchten selbstbestimmt und transparent

