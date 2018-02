Die Gewinne des US-Aktienmarktes seit Anfang des Jahres sind weg. Und nichts deutet darauf hin, dass das Ende der Korrektur erreicht ist.

Der Verlust von 1175 Punkten im Dow Jones auf 24.346 Punkte, ein Minus von 4,6 Prozent, erinnert an vergangene "Flash Crashs" - blitzschnelle, starke Kurseinbrüche. Dass nach dem bereits schlechten Freitag der tiefe Fall am Montag folgte, dafür gibt es Gründe:

Hochsensible Computerprogramme

Von einem "Flash Crash" spricht man, wenn praktisch gleichzeitig automatisierte Verkaufssignale in großem Ausmaß ausgelöst werden, zum Beispiel von Investment- oder Pensionsfonds. Das setzt ohnehin fallende Kurse weiter unter Druck, was wiederum neue Verkaufssignale auslöst, und so weiter. Die Verluste wachsen an wie ein Schneeball, der den verschneiten Hügel herunterrollt. Händler an der Wall Street sehen den Kursrutsch des Dow Jones unter 25.000 Punkte und den des marktbreiten S&P 500 unter 2700 Zähler als solche potenziellen Auslöser.

Beides ist am Montag geschehen: Um 14.30 Uhr Ortszeit rutschte der Dow unter die 25.000er-Marke. Bereits gegen 14 Uhr, als sich die Verkaufswellen beschleunigten, durchschnitt der S&P-Index seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt nach unten. Der 50-Tage-Durchschnitt ...

