=== *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate, Toyota City *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 4Q, Paris *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis und Mitteilung zur Erneuerungsrunde (09:30 Telefonkonferenz), München 07:30 AT/AMS AG, Jahresergebnis, Schloss Premstätten *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Jena *** 08:00 DE/Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q, London *** 10:00 DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Klausurtagung zu Koalitionsverhandlungen, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Dezember 10:00 DE/SAFE, CFS und Bundesbank, Veranstaltung zum Thema: "Money in the Digital Age: What Role for Central Banks?" mit Eröffnungsrede von Bundesbank-Präsident Weidmann und Vortrag von BIZ-Chef Carstens, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung inflationsindexierte Bundesanleihe 2026 mit Kupon von 0,10% um 1 Mrd EUR *** 13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q, Detroit *** 14:30 US/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -52,0 Mrd USD zuvor: -50,50 Mrd USD 14:50 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Gatton College of Business and Economics, Lexington *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q, Burbank *** - DE/CDU, CSU und SPD, Fortsetzung Koalitionsverhandlungen, Berlin *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Übernahme von Abertis Infraestructuras durch Hochtief, Brüssel - FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE - DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen (bis 7.2.), Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 00:06 ET (05:06 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.