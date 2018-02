WISeKey International Holding SA / WISeKey QuoVadis ermöglicht mehr als 200 Sparkassen in Deutschland sicheren E-Mail-Verkehr . Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Source: Globenewswire



WISeKey QuoVadis ermöglicht mehr als 200 Sparkassen in Deutschland sicheren E-Mail-Verkehr QuoVadis Trustlink GmbH und Finanz Informatik arbeiten zusammen, um der deutschen Finanzdienstleistungsbranche sichere E-Mail-Kommunikation (über S/MIME) zur Verfügung zu stellen Allein in Deutschland erbringt WISeKey QuoVadis ähnliche Dienstleistungen für mehr als 300 Unternehmen, darunter Allianz, Daimler, VW Financial Services, Siemens, Commerzbank und die Volksbank Gruppe Deutschland - 6. Februar 2018 - WISeKey (http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.wisekey.com%2F&esheet=51356652&newsitemid=20160606006182&lan=en-US&anchor=WISeKey&index=1&md5=afcb280bdda056c5077ae406bf8948b1) International Holding Ltd ("WISeKey", SIX: WIHN), ein führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit und Internet der Dinge (Internet of Things, IOT) hat heute bekanntgegeben, dass seine Tochtergesellschaft, die QuoVadis Trustlink GmbH, im Rahmen einer seit 2016 bestehenden Partnerschaft mit Finanz Informatik mehr als 200 Sparkassen digitale S/MIME-Zertifikate für den sicheren E-Mail-Verkehr zur Verfügung stellt. S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, in etwa: sichere/zu mehreren Zwecken geeignete Internet-Mail-Erweiterungen) ist eine weit verbreitete Norm zur Sicherstellung des Datenschutzes und der Vertraulichkeit durch Verschlüsselung von E-Mails und zur Erstellung von elektronischen Signaturen, die die Identität des Senders bestätigen und sicherstellen, dass der Inhalt von E-Mails fälschungssicher ist. Die digitalen S/MIME-Zertifikate von WISeKey QuoVadis werden mehr als 200 Sparkassen und deren Benutzern mit Hilfe von effizienten und streng gesicherten Prozessen bereitgestellt, die von Finanz Informatik verwaltet werden. Der Umfang der Erbringung dieser Dienstleistung wächst sowohl mit Bezug auf die Anzahl der Banken als auch deren Benutzern. WISeKey QuoVadis hat sich darauf spezialisiert, Lösungen im Bereich der verwalteten PKI-Umgebungen (Public Key Infrastructure) bereitzustellen, einschließlich digitalen Zertifikaten zur Authentifizierung, Verschlüsselung und elektronischen Signatur. WISeKey QuoVadis verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich PKI, beliefert sowohl große Unternehmen als auch Regierungsbehörden und ist ein eIDAS-qualifizierter Erbringer von Vertrauensdiensten (eIDAS Qualified Trust Service Provider) für elektronische Transaktionen in der Europäischen Union. Durch diese S/MIME-Initiative mit WISeKey QuoVadis stärkt Finanz Informatik seine Position als führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen für die deutsche Finanzdienstleistungsbranche und als Pionier für die auf Banken ausgerichtete Cybersicherheit. Finanz Informatik, mit Firmensitz in Frankfurt am Main, ist der IT-Dienstleister für die deutsche Sparkassen-Finanzgruppe. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören 417 Sparkassen, 8 Landesbanken, die DekaBank sowie 10 Landesbausparkassen und verschiedene andere Unternehmen in der Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzdienstleistungsbranche. Finanz Informatik bietet eine vollständige Palette von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie an, einschließlich der Entwicklung und Implementierung von IT-Lösungen, Netzwerken und technischer Infrastruktur. Darüber hinaus wird das Angebot durch Rechenzentren, Beratung, Schulung und Supportdienstleistungen ergänzt. Die Geschäftsführer von WISeKey QuoVadis in Deutschland, Robert Frank und Dr. Norman Hoppen, sagten: "In einem Umfeld, in dem das Verbraucherbewusstsein und die Regulierungsaufsicht mit Bezug auf Datenschutz immer weiter zunehmen, freut es uns, dass wir zusammen mit Finanz Informatik daran arbeiten können, die Sparkassen und ihre Kunden dabei zu unterstützen, ihre digitale Kommunikation abzusichern. Allein in Deutschland erbringt WISeKey QuoVadis ähnliche PKI-Dienstleistungen für mehr als 300 Unternehmen, darunter Allianz, Daimler, VW Financial Services, Siemens, Commerzbank und die Volksbank Gruppe." WISeKey QuoVadis hat ein Rundum-Paket für verwaltete PKI-Umgebungen im Angebot, das digitale TrustLink-Zertifikate zur Authentifizierung, Verschlüsselung und elektronische Signaturen, TLS/SSL-Zertifikate für Geräte und Websites, eIDAS-konforme PrimoSign-Signaturplattformen und spezialisierte PKI für hochvolumige Anwendungen wie das IoT beinhaltet. Über WISeKey QuoVadis WISeKey QuoVadis ist eine führende globale Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA), die cloudbasierte, verwaltete TrustLink-PKI-Dienstleistungen anbietet, einschließlich digitalen TLS/SSL-Zertifikaten für die Websicherheit sowie eID zur Authentifizierung, Verschlüsselung und digitalen Signatur. WISeKey QuoVadis bietet auch Plattformen zur elektronischen Signatur an, darunter Lösungen für die Massensignatur und vertrauenswürdige Zeitstempel beim Ausstellen von elektronischen Rechnungen sowie cloudbasierte Signaturplattformen für Einzelpersonen. Elektronische Signaturen von QuoVadis werden im Rahmen von mehr als 80 Millionen elektronischen Transaktionen jährlich eingesetzt. WISeKey QuoVadis ist ein etablierter Erbringer von Vertrauensdiensten für elektronische Transaktionen (Qualified Trust Services Provider, TSP) für eID und elektronische Transaktionen in der Schweiz gemäß ZertES und verfügt über eine aktualisierte eIDAS-Akkreditierung für die Europäische Union. Das Unternehmen verfügt zudem über umfassende Erfahrungen im Bereich der öffentlichen eID, die es zum Beispiel im Rahmen des niederländischen PKIoverheid-Programms und des schweizerischen SuisseID-Programms erworben hat. Zu den Kunden von WISeKey QuoVadis gehört ein Spektrum von multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Hochschulsystemen und öffentlicher Organisationen weltweit. Über WISeKey WISeKey (SIX Swiss Exchange: WIHN) ist ein führendes globales Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, das gegenwärtig groß angelegte Ökosysteme für digitale Identität auf Grundlage eines patentierten Verfahrens einsetzt. Der kryptografische Vertrauensanker (Root of Trust, RoT) von WISeKey, der in der Schweiz angesiedelt ist, bietet sichere Authentifizierung und Identifizierung in sowohl physischen als auch virtuellen Umfeldern für das Internet der Dinge, die Blockchain und künstliche Intelligenz. Der WISeKey-RoT dient als gemeinsamer Vertrauensanker, um die Integrität von Transaktionen zwischen Objekten sowie zwischen Objekten und Personen zu gewährleisten. Weitere Informationen sind unter www.wisekey.com (http://www.wisekey.com) erhältlich. 