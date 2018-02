Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EU - Deutschland verstößt immer häufiger gegen EU-Recht. Im Vergleich zum Regierungswechsel 2013 laufen derzeit knapp ein Fünftel mehr EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik. "Aktuell sind 74 EU-Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland anhängig", heißt es in einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen. (Handelsblatt S. 10)

GROKO - Die Jusos wollen unmittelbar nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrages eine Kampagne gegen ein erneutes Bündnis aus SPD und Union starten. "Wir haben nur einen überschaubaren Zeitraum und den wollen wir nutzen", sagte Juso-Chef Kevin Kühnert. Er kündigte an, noch in dieser Woche auf Tour zu gehen, um gegen die große Koalition Stimmung zu machen. (Neue Berliner Redaktionsgesellschaft)

SPD-MITGLIEDERVOTUM - Das Bundesverfassungsgericht prüft die Zulässigkeit des geplanten Mitgliedervotums der SPD zu einer großen Koalition. Das bestätigte das Gericht der Rheinischen Post. In Karlsruhe liegen derzeit fünf Anträge vor, die sich gegen die Befragung der rund 450.000 SPD-Mitglieder wenden. Einen der Anträge hat das Verfassungsgericht bereits ohne Begründung abgelehnt. Wann es über die anderen entscheidet, ist noch unklar. Vor vier Jahren hatte das höchste deutsche Gericht das Mitgliedervotum in einem Eilverfahren zugelassen. Dennoch gibt es Zweifel, ob sich die von der SPD geplante Mitgliederbefragung mit der Freiheit der Abgeordneten und den Grundsätzen der repräsentativen Demokratie vereinbaren lässt. (Rheinische Post)

SPD-MITGLIEDERVOTUM - Der Osnabrücker Staats- und Verwaltungsrechtler Jörn Ipsen hat keine Bedenken gegen den Plan der SPD, die 440.000 Parteimitglieder über die Koalition mit CDU und CSU entscheiden zu lassen. "Man kann einer Partei nicht vorschreiben, welche Form der internen Willensbildung sie vornimmt", sagte Ipsen. Die geplante Befragung der Basis sei "eine rein interne Angelegenheit der SPD". (Neue Osnabrücker Zeitung)

BÖRSEN - An den Anleihemärkten geht das Gespenst der Inflation um. Daher erleben Bonds den schlimmsten Jahresstart seit 2009. Investoren fürchten steigende Verbraucherpreise und höhere Zinsen. Und die Turbulenzen erfassen jetzt auch die Aktienbörsen. (Handelsblatt S. 28/Welt S. 9)

BANKEN - Die Privatbanken in Deutschland drängen die Europäische Zentralbank (EZB) in Anbetracht guter Konjunkturaussichten zu einer geldpolitischen Wende in diesem Jahr. Inzwischen zahlten die Banken in der Eurozone jährlich fast 7,5 Milliarden Euro Negativzinsen auf Einlagen bei der EZB, monierte Bankenpräsident Hans-Walter Peters. Die Strafzinsen hätten keine Berechtigung mehr. Ein Einlagenzins von 0 Prozent statt 0,4 Prozent spätestens Anfang 2019 wäre eine gute Nachricht für den Bankenstandort Europa. (Börsen-Zeitung S. 5)

BUNDESBANK - Die Bundesbank weist Vorwürfe zurück, dass das Eurosystem bei den Anleihekäufen (Quantitative Easing, QE) einzelne Euro-Staaten wie Italien oder Frankreich gezielt begünstige - und stellt sich damit hinter EZB-Präsident Mario Draghi. "Es gibt keinerlei systematische oder gar politische Bevorzugung von einzelnen Ländern oder Gruppen von Ländern", sagte Bundesbankvorstandsmitglied Joachim Wuermeling, verantwortlich für Märkte, der Börsen-Zeitung: "Weder das Regelwerk über die Ankäufe noch die Entscheidungsverfahren lassen dafür Ermessensspielräume. Darauf achten wir als Bundesbank sehr genau." Auch Draghi hatte die Vorwürfe zurückgewiesen - ohne Kritiker überzeugen zu können. (Börsen-Zeitung S. 7)

AUSSENHANDEL - Der US-Präsident Donald Trump kämpfte im ersten Jahr mit Startschwierigkeiten. Inzwischen aber hat er seine Regierung auf Kurs gebracht. Für die deutsche Wirtschaft bedeutet das nichts Gutes, sagt Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbands Groß- und Außenhandel (BGA). "Trump meint, er kann sich alles erlauben", sagte Bingmann in einem Interview. (Welt S. 10)

KATHOLISCHE KIRCHE - Die katholische Kirche erlebt einen neuen Finanzskandal. Durch Investitionen in US-Immobilienprojekte hat die bayerische Diözese Eichstätt schlimmstenfalls bis zu 60 Millionen Dollar verloren, dies wäre ein Sechstel des Werts ihrer Finanzanlagen. Die Diözese hatte nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR in mehr als 30 Fällen Kredite für Bauvorhaben in den USA vergeben, ohne diese etwa durch eine Grundschuld abzusichern. Offenbar hat der Fall einen kriminellen Hintergrund. Seit dem 29. Januar sind zwei Beschuldigte in Haft, die Staatsanwaltschaft München II ermittelt. (SZ S. 1)

LEBENSMITTELKONZERNE - Bundeskartellamtschef Andreas Mundt sieht eine weitere Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel und warnt vor möglichen negativen Folgen für die Verbraucher. "Vier Konzerne - Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit den Lidl- und Kauflandmärkten - teilen sich rund 85 -90 Prozent des Marktes in Deutschland", sagte Mundt und warnte: "Das ist eine ausgesprochen hohe Marktkonzentration, die sowohl gegenüber den Verbrauchern, als auch gegenüber den Lieferanten negative Auswirkungen haben kann." Aus Sicht des Verbrauchers gibt es laut Mundt jedoch regionale Unterschiede. Daher lasse sich eine bedenkliche Marktgröße nicht anhand von Prozentzahlen festmachen. (Neue Osnabrücker Zeitung)

INTERNET - Die Pläne von Union und SPD für einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet stoßen bei den Kommunen auf entschiedene Ablehnung. "Ein Rechtsanspruch ab dem Jahr 2025 würde keine Probleme lösen. Ein solcher Rechtsanspruch würde sich - anders als bei der Kinderbetreuung - gegen den Bund richten, der nach dem Grundgesetz für die Schaffung auskömmlicher Telekommunikationsinfrastrukturen zuständig ist", sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg. (Handelsblatt)

BAUKINDERGELD - Christoph Schmidt, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, sieht das Programm der erwarteten neuen großen Koalition kritisch. "Ausgabendisziplin spielt für die Groko offenbar leider nur eine sehr geringe Rolle", sagt er. "Die Aufstockung der Mütterrente geht zu Lasten der jungen Generation und macht die Rentenfinanzierung noch schwieriger. Die Gefahr, dass das Baukindergeld vielfach zu Mitnahmeeffekten führt, ist sehr groß. Gerade die Bauwirtschaft agiert doch zudem schon am Rande ihrer Kapazitäten", sagte er. (Rheinische Post)

EU-WESTBALKAN - Die bulgarische EU-Ratspräsidentschaft hält einen Beitritt Serbiens und Montenegros zur Europäischen Union bis 2025 für möglich. Montenegro habe in den Verhandlungen bereits 30 von insgesamt 35 Kapiteln geöffnet, Serbien immerhin 12. "Wenn beide Länder so weiter machen wie bisher, erwarte ich, dass sie bis 2025 der EU beitreten könnten", sagte Bulgariens Außenministerin und Vize-Regierungschefin Ekaterina Zaharieva unmittelbar vor Veröffentlichung der neuen Westbalkan-Strategie der EU-Kommission an diesem Dienstag. (Welt S. 7)

