Den deutschen Anlegern steht am heutigen Handelstag eine schwere Bewährungsprobe bevor. Nach dem historischen Ausverkauf an der Wall Street notiert auch der Nikkei 225 am Morgen über sechs Prozent im Minus. Lang & Schwarz taxiert den DAX entsprechend tiefer: Der aktuelle Stand ist 11.880 Punkte - ein Minus von 800 Punkten gegenüber dem Xetra-Schluss am Montag.

