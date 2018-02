Altdorf - Das Industrieunternehmen Dätwyler hat im Geschäftsjahr 2017 das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr beschleunigt. Der Umsatz nahm um 6,2% auf 1,29 Mrd CHF zu. Bereinigt um Währungs- und Akquisitionseffekte resultierte ein organisches Wachstum von 2,9%, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt.

Die starke Nachfrage nach Dichtungskomponenten aus der Healthcare- und Automobilindustrie sowie die Neupositionierung der Online-Distribution böten attraktive Chancen, lässt sich in der Mitteilung CEO Dirk Lambrecht zitieren. Er will das Wachstumstempo in Zukunft weiter beschleunigen.

Auch auf der Gewinnseite legte das Unternehmen zu. So erhöhte sich der Gewinn auf Stufe EBIT um gut 11% auf 162,6 Mio CHF und die entsprechende Marge um 60 Basispunkte auf ...

