FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Panik an den US-Aktienmärkten dürfte am Dienstag für heftige Verluste an den europäischen Börsen sorgen. Beim Dax deutete die Indikation beim Broker IG auf einen Kampf des Dax mit der Marke von 12 000 Punkte hin. Aktuell indiziert IG den deutschen Leitindex mit 12 015 Punkten 5,30 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Montag. Damit wären sämtliche Kursgewinne seit August vergangenen Jahres aufgezehrt.

"Bisher war es eine normale Korrektur. Das, was heute passiert, darf aber als Crash bezeichnet werden", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Viele Anleger seien in regelrechte Panik verfallen. "Das ist eine Flucht aus Aktien." Nur wenige Investoren hätten "freiwillig" verkauft, die meisten seien durch den rasanten Kursverfall regelrecht dazu gezwungen worden.

Die Ausverkaufsstimmung schwappt aus den Vereinigten Staaten herüber - dort hatten sich die Investoren wegen der Furcht vor schnell steigenden Zinsen bereits am Freitag massiv aus dem Aktienmarkt zurückgezogen. Dies setzte sich am Montag vor allem in den letzten beiden Handelsstunden mit hohem Tempo fort.

Zum Wochenauftakt gab der Dow Jones 4,60 Prozent auf 24 345,75 Punkte nach und es sieht nach weiteren Verlusten aus. Bei IG wurde der weltweit bekannteste Aktienindex zuletzt auf 23 155 Punkte taxiert - das wäre ein weiteres Minus von noch mal knapp 5 Prozent. Am Donnerstag vergangener Woche hatte der Dow noch über der Marke von 26 000 Zählern geschlossen.

An den asiatischen Börsen geht es ebenfalls teilweise steil bergab, besonders in Japan: Der Leitindex Nikkei 225 verlor bis zum Handelsschluss fast 5 Prozent./bek/das

ISIN US2605661048 DE0008469008 XC0009692440 JP9010C00002

AXC0035 2018-02-06/07:15