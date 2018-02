HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Krones von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 95 Euro gesenkt. Analyst Sebastian Kuenne rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie beim Hersteller von Getränkeabfüllanlagen mit einem schwachen Barmittelzufluss und starkem Margendruck. Er verwies dabei auf Kosten für einen neuen Standort in Ungarn, Währungseffekte und einen Lohnanstieg in Deutschland./tih/ag

Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN DE0006335003

AXC0036 2018-02-06/07:16