The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 10AJ XFRA LU1737652823 AIS-AM.I.FTSE E.N.G.UEUD EQ01 EQU EUR Y

CA DNRA XFRA LU1737653045 AIS-A.I.MSCI N.AM.UCETFDD EQ01 EQU EUR Y

CA 10AK XFRA LU1737653631 AIS-AM.I.JPM G.GBI G.UEUD EQ01 EQU EUR Y

CA 10AL XFRA LU1737653714 AIS-A.IN.JPM EMU G.IGUEDD EQ01 EQU EUR Y

CA DECR XFRA LU1737653987 AIS-AM.I.BARC.EO ACUETFDD EQ01 EQU EUR Y

CA 10AM XFRA LU1737654019 AIS-A.I.BA.G.A.500M UEDED EQ01 EQU EUR Y