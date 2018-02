The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0109559580 PFZ.SCHW.KT.BKN 10-18 399 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1JHY9 DZ BANK IS.E.8127 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5Y37 HSH NORDBANK GMZ 3 16/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AARY8 KRED.F.WIED.16/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0234398245 KAZKOMMERTSBK 05/UND.REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS1184578208 GOLDM.S.GRP 15/18 MTN BD02 BON ZAR N

CA XFRA XS1184592613 GOLDM.S.GRP 15/18 MTN BD02 BON BRL N

CA DW6C XFRA LU0310600951 DWS RENDITE (MEDIUM) FD00 EQU EUR N