FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag die Kursverluste vom Wochenauftakt vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,2375 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,2440 Dollar festgesetzt.

Am Montag hatte noch eine allgemeine Dollar-Stärke den Euro belastet. Als Ursache nannten Marktbeobachter steigende Zinsen auf amerikanische Anleihen seit dem Jahresbeginn. Dies macht Geldanlagen in den USA attraktiver und stützt den Dollar. Im weiteren Handelsverlauf stehen nur vergleichsweise wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Es wird daher mit einem eher impulsarmen Handel am Devisenmarkt gerechnet./jkr/das

