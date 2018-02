The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG4UD37 DZ BANK IS.A854 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDM7 DZ BANK IS.A840 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRP5 DEKA MTN SERIE 7589 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0JRU5 DEKA IHS SERIE 7594 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PGT7 DEKA FESTZINS ANL 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TG4 LB.HESS.THR. IHS 18/48 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4TH2 LB.HESS.-THR. IHS 18/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0G8 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0H6 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0J2 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0K0 LBBW STUFENZINS 18/25 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P0L8 LBBW STUFENZINS 18/28 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P092 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1P1A9 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA NO0010814189 SL BIDCO 18/23 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA NZLRBDT013C3 LANDWIRT.R.BK 18/23ND MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US136375CP57 CDN NTL RWY 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA US20030NCH26 COMCAST 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US20030NCJ81 COMCAST 18/38 BD01 BON USD N

CA XFRA US20030NCK54 COMCAST 18/48 BD01 BON USD N

CA XFRA USP78625DD22 PET. MEX. 18/28 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USP78625DE05 PET. MEX. 18/48 MTN REGS BD01 BON USD N

CA XFRA US224399AT28 CRANE CO. 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US26884ABJ16 ERP OPERATING 18/28 BD02 BON USD N