FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 06.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

3MD XFRA US02752P1003 AMERN MIDSTREAM PTN. UTS 0.331 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.281 EUR

SO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.129 EUR

INL XFRA US4581401001 INTEL CORP. DL-,001 0.241 EUR

FE7 XFRA US3379321074 FIRSTENERGY DL 10 0.289 EUR

49EA XFRA US29250R1068 ENBRIDGE EN. PREF.UTS 0.281 EUR

D4P XFRA US23311P1003 DCP MIDSTREAM L.P. UTS 0.627 EUR

AWC XFRA US0304201033 AMERICAN WATER WKS DL-,01 0.333 EUR

AR6 XFRA US01877R1086 ALLIANCE RES PARTS UTS 0.410 EUR

ARC XFRA NO0010345853 AKER BP NK 1 0.251 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.464 EUR

YXS XFRA KYG781631059 SANY HEAVY EQP.HL.CO.REGS 0.018 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.241 EUR

SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.402 EUR

1SM XFRA US8661421029 SUMMIT MIDSTREAM P.LP UTS 0.462 EUR

0R3 XFRA US49435R1023 KIMBELL RTY PARTNERS L.P. 0.289 EUR

NRZ1 XFRA US63900P6088 NATURAL RES.PARTNERS UTS 0.362 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.009 EUR

XFRA DE000HLB0478 LB.HESS.-THR.INFL.02A/14 0.001 %

IY12 XFRA US2263442087 CRESTWOOD EQU.P.UTS NEW 0.482 EUR

8CE XFRA US2327511075 CYPRESS ENERGY PART.UTS 0.169 EUR

MPB XFRA US5733311055 MARTIN MIDSTREAM PAR.L.P. 0.402 EUR