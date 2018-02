Die Schattenwirtschaft fällt in Deutschland auf unter zehn Prozent des BIP, sagt eine neue Prognose. Woran das liegt - und wie die künftige Regierung sie weiter vermindern könnte.

Die Schattenwirtschaft in Deutschland ist auf dem Rückzug. Ihr Verhältnis zur offiziellen Wirtschaft reduziert sich auf unter zehn Prozent. Zu diesem Ergebnis kommt die Prognose der Schattenwirtschaft für 2018 in Deutschland, die der Ökonom Friedrich Schneider von der Universität Linz gemeinsam mit dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in Tübingen vorgelegt hat.

Nach den Modellberechnungen wird der Umfang der Schattenwirtschaft 2018 bei 323 Milliarden Euro liegen. Dies ist gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um gut fünf Milliarden Euro. Zur Schattenwirtschaft zählen wirtschaftliche Aktivitäten, die nicht von der Steuer erfasst werden, wie beispielsweise Schwarzarbeit.

Der Rückgang der Schattenwirtschaft ist nahezu ausschließlich auf die günstige wirtschaftliche Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...