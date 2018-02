FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 06.02.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.02.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1NQ XFRA CA41809W1068 HASHCHAIN TECH. INC. O.N.

HHK XFRA US4161961036 HARTE-HANKS INC. DL 1

BWW XFRA US1198481095 BUFFALO WILD WINGS INC.

BSQ1 XFRA US11133B4095 BROADSOFT INC. DL-,01

5AM XFRA AU000000HAS0 HASTINGS TECHNOLOGY M.LTD

YCU XFRA US98872B1044 YUME INC. DL -,001

2P61 XFRA CA92871N1024 VOLTAIC MNLS CORP.

EE7 XFRA US29250X1037 ENBRIDGE EN. MGMT LLC

M6N XFRA AU000000EGS4 EASTERN GOLDFIELDS LTD