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EASTERN GOLDFIELDS LIMITED 1-Woche-Intraday-Chart
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1-Woche-Intraday-Chart
BROADSOFT INC
BROADSOFT INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BROADSOFT INC43,85-1,35 %
BUFFALO WILD WINGS INC124,20-1,33 %
EASTERN GOLDFIELDS LIMITED0,1450,00 %
ENBRIDGE ENERGY MANAGEMENT LLC10,15-2,78 %
HARTE-HANKS INC0,672-6,01 %
HASHCHAIN TECHNOLOGY INC0,798-24,72 %
HASTINGS TECHNOLOGY METALS LTD0,18-3,74 %
VOLTAIC MINERALS CORP0,023-14,81 %
YUME INC2,560,00 %