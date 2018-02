TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Mit teils massiven Kursverlusten folgen die Börsen in Ostasien am Dienstag dem Kursdebakel an der Wall Street. Der Nikkei-Index in Tokio brach in der Spitze um 7 Prozent ein. Am Ende des Handels stand ein Minus von 4,7 Prozent auf 21.610 Punkte. In Hongkong geht es für den HSI um 4 Prozent nach unten, der Kospi in Seoul hält sich mit einem Abschlag von 1,9 Prozent noch vergleichsweise gut. In Sydney ist der Handel bereits beendet - dort ging es um 3,2 Prozent abwärts auf ein zuletzt im Oktober gesehenes Kursniveau.

Die Märkte in Ostasien können sich dem Ausverkauf an der Wall Street nicht entziehen. Nach dem Minus von rund 2,5 Prozent am Freitag stürzte der Dow-Jones-Index am Montag phasenweise um über 6 Prozent ab. Am Ende des Tages stand ein Einbruch von 4,6 Prozent. Dabei fiel der Index auch unter die 24.000er Marke zurück und gab sämtliche im neuen Jahr aufgelaufenen Gewinne wieder ab. Der Future auf den S&P-500-Index liegt aktuell rund 1 Prozent im Minus und deutet weitere Verluste an.

Auslöser für den Stimmungswandel an den Börsen weltweit sind die steigenden Zinsen an den Anleihemärkten. Sie befinden sich zwar bereits seit geraumer im Aufwärtstrend, dieser beschleunigte sich aber zuletzt kräftig, ausgelöst von der US-Notenbank und unerwartet stark gestiegenen Stundenlöhnen in den USA. Beides schürt Spekulationen vor einer anziehenden Inflation, die den Weg für schnellere Zinserhöhungen in den USA frei machen würde. Damit würde den Börsen der Treibstoff in Gestalt billigen Geldes entzogen, der sie in den vergangen Monaten und Jahren auf immer neue Hochs geführt hatte.

Die Zehnjahresrendite in den USA war zuletzt auf 2,89 Prozent gestiegen. Mit dem Einbruch an den US-Aktienmärkten erhalten die als sicherer Hafen geltenden Anleihen nun aber Zulauf, weshalb die Rendite auf 2,69 Prozent deutlich zurückgekommen ist, die Anleihekurse also gestiegen sind.

Korrektur mehr als überfällig

Ein Faktor bei den plötzlichen und massiven Verlusten ist auch, dass viele Börsen zuletzt auf Rekord- oder Mehrjahreshochs standen und überkauft waren. Eine von vielen Marktakteuren als gesund bezeichnete Gegenbewegung war damit nur eine Frage der Zeit. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder einzelne Handelstage mit stärkeren Verlusten gegeben - vor allem bei Technologieaktien -, die mit zu hoch gestiegenen Bewertungen begründet wurden.

Aus fundamentaler Sicht sei die Stimmungseintrübung nicht gerechtfertigt, heißt es. Die Konjunktur sei weltweit robust und die Unternehmensgewinne stiegen. Einige Akteure sehen daher in den Kursrücksetzern schon wieder Kaufgelegenheiten.

Der Abwärtsdruck in Japan wird noch verschärft durch den Anstieg des Yen, wodurch sich die internationale Wettbewerbsfähigkeit japanischer Unternehmen verschlechtert. Der Dollar fällt von Ständen über 110 Yen auf 108,89 Yen zurück. Der Yen profitiert dabei von seinem Ruf als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Zum Euro und anderen Devisen legt der Dollar nämlich zu, gestützt von der Zinserhöhungsfantasie.

"Es ist verrückt", kommentiert Chris Weston, Chefstratege bei IG in Melbourne. "Es gibt eine Menge Leute, die nicht verstehen, was hier gerade passiert". Einige Anleger, die festen Anlagegrundsätzen folgten, seien wegen der erhöhten Marktschwankungen gezwungen, zu verkaufen, erläutert er.

"Wie haben eine derart lange Phase mit geringer Volatiltät gesehen, es war nur eine Frage des Wann nicht des Ob, bis diese endet", sagt Lee Porter, Direktor beim Brokerhaus Liquidnet.

Für Marktexperte Ric Spooner von CMC Markets stand es bereits seit Wochen quasi angeschrieben, dass ein Rücksetzer bevorsteht. Alles was dafür gefehlt habe, sei eine Stimmungseintrübung gewesen. Er weist daraufhin, dass das Kurs-Gewinn-Verhätlnis des S&P-500-Index auch nach dessen Rückfall 8 Prozent unter seine Hochs noch immer über dem Durchschnitt aus der Zeit von 2013 bis 2017 liege.

Japans Notenbankchef Kuroda hat derweil signalisiert, nötigenfalls Unterstützung zu leisten. Vor einem Parlamentsausschuss wiederholte er, dass er keine größeren Probleme sehe, die durch das Anleihekaufprogramm der Notenbank ausgelöst worden sein könnten. Die Notenbank fahre weiter einen expansiven Kurs, weil die Inflation erst auf halbem Weg hin zum Ziel von 2 Prozent sei. In Japan liegt die Zehnjahresrendite bei 0,072 Prozent und damit nahe dem Ziel der Notenbank von 0,0 Prozent.

An den Rohstoffmärkten macht sich die Stimmungseintrübung ebenfalls bemerkbar. Die Ölpreise fallen, zusätzlich belastet durch den gegenüber vielen Währungen steigenden Dollar. Er macht in Dollar gehandelte Rohstoffe teurer. Brentöl verbilligt sich um 1 Prozent auf 66,95 Dollar. Das Gold profitiert im Umfeld der Zinserhöhungserwartungen und des festeren Dollar nur moderat von seinem Ruf als sicherer Hafen. Die Feinunze legt um 3 Dollar zu auf 1.343.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.833,30 -3,20% -3,82% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.610,24 -4,70% -5,95% 07:00 Kospi (Seoul) 2.445,08 -1,87% -0,91% 07:00 Schanghai-Comp. 3.387,00 -2,88% +2,39% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.949,54 -4,02% +9,03% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.374,24 -3,12% +3,73% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.803,03 -2,70% +3,13% 10:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +2,79% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:44 % YTD EUR/USD 1,2374 -0,0% 1,2376 1,2374 +3,0% EUR/JPY 134,73 -0,3% 135,07 134,73 -0,4% EUR/GBP 0,8857 -0,0% 0,8858 0,8857 -0,4% GBP/USD 1,3970 +0,0% 1,3970 1,3970 +3,3% USD/JPY 108,87 -0,2% 109,13 108,87 -3,3% USD/KRW 1089,35 -0,4% 1094,19 1089,35 +2,1% USD/CNY 6,2842 -0,1% 6,2900 6,2842 -3,4% USD/CNH 6,2890 -0,3% 6,3109 6,2890 -3,5% USD/HKD 7,8192 -0,0% 7,8206 7,8192 +0,1% AUD/USD 0,7863 -0,2% 0,7881 0,7863 +0,6% NZD/USD 0,7300 +0,3% 0,7278 0,7300 +2,8% Bitcoin BTC/USD 6.463,45 -4,77 6.786,88 6.463,45 -50,05 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,53 64,15 -1,0% -0,62 +5,1% Brent/ICE 66,97 67,62 -1,0% -0,65 +1,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,29 1.339,54 +0,3% +3,75 +3,1% Silber (Spot) 16,91 16,73 +1,1% +0,18 -0,1% Platin (Spot) 993,95 990,30 +0,4% +3,65 +6,9% Kupfer-Future 3,18 3,22 -1,2% -0,04 -3,6% ===

