(Ausführliche Fassung) Altdorf (awp) - Das Industrieunternehmen Dätwyler hat im Geschäftsjahr 2017 das Wachstumstempo gegenüber dem Vorjahr beschleunigt und will in dieser Hinsicht weiter zulegen. Zum zweiten Mal in Folge wurde zudem das Ziel für die operative Gewinnmarge erhöht. Dank eines deutlich höheren Reingewinns ...

Den vollständigen Artikel lesen ...