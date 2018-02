TOKIO (dpa-AFX) - Japans größter Autobauer Toyota hat dank guter Nachfrage nach neuen Modellen in den USA erneut die Prognose angehoben. Der nach VW zweitgrößte Autohersteller der Welt rechnet jetzt im bis Ende März laufenden Geschäftsjahr mit einem operativen Gewinn von 2,2 Billionen Yen (16 Mrd Euro). Das wäre ein Plus von rund zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen am Dienstag in Tokio mit. Zuletzt hatte Toyota einen Anstieg auf 2 Billionen in Aussicht gestellt.

Grund für die in diesem Geschäftsjahr bereits zum dritten Mal erhöhte Gewinnerwartung ist die gute Nachfrage in den USA, dem größten Markt des japanischen Konzerns. Dabei profitierte Toyota unter anderem auch vom schwachen Yen, da der Konzern deshalb aggressiver bei den Preisen sein kann, ohne dabei weniger in der heimischen Währung zu erhalten. In den ersten neun Monaten stieg das operative Ergebnis um 14 Prozent auf knapp 1,8 Billionen Yen./zb/nas/jha/

