Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Post von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 41 Euro belassen. Das neue Anlagevotum reflektiere die von ihm erwarteten Lohnkostensteigerungen in Deutschland sowie den kurzfristig zunehmenden Margendruck im Luftfrachtgeschäft, schrieb Analyst David Kerstens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem könnte sich das Seefrachtgeschäft mittelfristig negativ auf die Profitabilität des Logistikkonzerns auswirken./edh/ag Datum der Analyse: 06.02.2018

AFA0005 2018-02-06/07:54

ISIN: DE0005552004