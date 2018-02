DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Einen Kurseinbruch erlebte die Wall Street zu Wochenbeginn. Die Angst vor steigenden Zinsen und zu hohen Bewertungen drückte die Kurse kräftig ins Minus. Manche Händler sprachen auch von einer Kapitulation. Denn in einer panikartigen Verkaufswelle fiel der Dow-Jones-Index zeitweise um bis zu 6 Prozent oder 1.600 Punkte. Erst an der Marke von 24.000 Punkten prallte er dann nach oben ab und verlor schließlich "nur" 4,6 Prozent. Erst am 26. Januar hatte der Index bei 26.617 Punkten ein erneutes Allzeithoch markiert. Auch an den asiatischen Börsen kommt es zu teils dramatischen Kursverlusten. Der Nikkei-225 in Tokio brach um 4,7 Prozent ein, nachdem er zwischenzeitlich rund 7 Prozent im Minus gelegen hatte. Für den Schanghai-Composite geht es um 3,0 Prozent nach unten. Und auch an der Wall Street könnte der Ausverkauf noch weitergehen, der Future auf den S&P-500 verliert aktuell weitere 0,8 Prozent. In Punkten gemessen war es zu Wochenbeginn der stärkste Absturz des Dow in seiner Geschichte. Der S&P-500 hat erstmals seit über einem Jahr von seinem Rekordhoch mehr als 5 Prozent verloren, nachdem er zuvor mit 406 Sitzungen die längste Serie ohne einen solchen Rückschlag seit 20 Jahren geschafft hatte. Die Anleihen waren gefragt, nachdem zuletzt noch steigende Renditen für Verluste am Aktienmarkt gesorgt hatten. Nun war Sicherheit Trumpf und die Renditen gaben kräftig nach. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt aktuell bei 2,70 Prozent, nachdem sie am Vortag um 12 Basispunkte auf 2,73 Basispunkte eingebrochen war.

TAGESTHEMA II

Durchbruch in den Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg: Der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die Gewerkschaft IG Metall einigten sich am späten Montagabend in der sechsten Verhandlungsrunde auf einen Tarifabschluss, wie beide Seiten in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart mitteilten. Die 900.000 Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg erhalten demnach 4,3 Prozent mehr Geld und einen Anspruch auf eine verkürzte Vollzeit von bis zu 28 Wochenstunden für maximal zwei Jahre. Für die Monate Januar bis März erhalten die Beschäftigten eine Einmalzahlung von 100 Euro, 2019 erhalten sie zudem einen Festbetrag von 400 Euro sowie ein neues tarifliches Zusatzgeld von 27,5 Prozent eines Monatseinkommens. Beide Komponenten wirken dauerhaft, wie die IG Metall mitteilte. Der Tarifvertrag läuft bis zum 31. März 2020. Baden-Württemberg ist im laufenden Tarifstreit der Pilotbezirk - eine Einigung könnte von den anderen Bezirken übernommen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MUNICH RE

Nachfolgend die Konsensschätzungen zum vierten Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Schaden-Kosten-Quote in Prozent):

PROG PROG PROG 4Q17 ggVj Zahl 4Q16 Bruttoprämien 12.123 -- 5 12.118 Anlageergebnis 1.684 +4% 5 1.625 Operatives Ergebnis 866 +5% 4 823 Ergebnis nach Steuern 590 +21% 5 486 Ergebnis nach Steuern/Dritten k.A. -- -- 491 Ergebnis je Aktie 3,85 +23% 5 3,14 Schaden-Kosten-Quote Rückvers. 94,2 -- 3 101,9

Weitere Termine:

07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 9 Monate

07:30 AT/AMS AG, Jahresergebnis

07:40 DE/Jenoptik AG, Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 4Q

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages:

- FI/Fortum Oyj, Ergebnis der bis 2. Februar gelaufenen

zweiten Andienungsphase von Aktien der Uniper SE

- DE/Deutsche Post AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlung

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Osram Licht AG Ergebnis, 1Q

Hannover Rück SE, Jahresergebnis

Grammer AG, Jahresergebnis

Talanx AG, Jahresergebnis

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Auftragseingang Dezember saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm -US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -52,0 Mrd USD zuvor: -50,50 Mrd USD

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 AT/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2023 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2028 im Gesamtvolumen von 1,38 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Bundesanleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 1 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.585,80 -0,84 Nikkei-225 21.610,24 -4,73 Schanghai-Composite 3.381,40 -3,04 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.687,49 -0,76 DAX-Future 12.240,00 -3,53 XDAX 12.247,21 -3,54 MDAX 25.714,49 -1,25 TecDAX 2.553,83 -1,77 EuroStoxx50 3.478,77 -1,26 Stoxx50 3.094,14 -1,58 Dow-Jones 24.345,75 -4,60 S&P-500-Index 2.648,94 -4,10 Nasdaq-Comp. 6.967,53 -3,78 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,04 +108

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit Blick auf die negativen internationalen Vorgaben am Dienstag mit schweren Verlusten in den Handel starten. Der Dow verlor am Montag 4,6 Prozent - der größte Tagesverlust seit sechs Jahren. Auch in Asien setzt sich der Ausverkauf fort. In Tokio geht es mit den Kursen teilweise um bis zu 6 Prozent nach unten. Einen konkreten Auslöser für den Kurseinbruch an Wall Street gab es nicht. Händler und Analysten verweisen auf die hohe Bewertung an den Aktienmärkten und die steigenden Renditen an den Anleihemärkten. Die Analysten von Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) hatten jüngst vor der "extrem bullishen" Stimmung an den Börsen gewarnt und eine schärfere Korrektur in Aussicht gestellt. Dies scheint sich nun zu bewahrheiten. Der VIX stieg am Montag auf fast 40, der höchste Stand seit August 2015. Der DAX wird in ersten Indikationen bei rund 12.000 Punkten gesehen nach einem Schluss von 12.687 Punkten am Vortag. Die Erfahrung zeigt, dass die Kurse gleich zur Eröffnung ein Tief ausbilden und sich dann von diesem Niveau erholen. Stützend könnten die niedrigere Rendite wie auch die Euro-Schwäche wirken. Letztlich wird der Handelstag allerdings an Wall Street entschieden werden. Derzeit indizieren die US-Futures weitere, wenn auch nicht so starke, Verluste zur Eröffnung.

Rückblick: Die Schwäche am Anleihenmarkt seit Jahresbeginn hat Aktienanleger bereits viel Geld gekostet. Nun notieren auch die meisten europäischen Aktienindizes gegenüber dem Jahresbeginn im Minus. JPM widersprach der momentan häufig genannten Argumentation, dass steigende Zinsen den Aktienmarkt belasten. Auch die DZ Bank zeigte sich optimistisch für Aktien. Trotz guter Geschäftszahlen ging es für Ryanair um 1,7 Prozent nach unten. Die Anleger fanden keinen Gefallen am Ausblick der Iren. Der Gewinner der aktuellen Entwicklung unter den britischen Baumarktketten könnte Kingfisher heißen. Bei Homebase stehen Schließungen an, Kingfisher könnte die Marktanteile übernehmen. Die Titel stiegen um 2,2 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Der DAX fiel unter die viel beachtete 200-Tagelinie. Auf der anderen Seite war zu beobachten, dass in ausgesuchten Titeln Schnäppchenkäufer unterwegs waren. Der chinesische Autokonzern Geely könnte bei Daimler einsteigen. CEO Zetsche hatte sich laut Handelsblatt mit Geely-Gründer Li Shu Fu getroffen. Anleger blieben skeptisch, die Aktie schloss 0,7 Prozent im Minus. Die Stahlarbeiter von Thyssenkrupp hatten dem Fusionstarifvertrag mit Tata Steel zugestimmt. Thyssenkrupp schlossen 0,5 im Plus. Deutsche Börse stellten mit einem Plus von 2,4 Prozent den Tagesgewinner. Die steigende Volatilität an den Märkten lässt den Absicherungsbedarf der Anleger über Derivate anziehen. Von guten Geschäftszahlen sprachen Händler bei Stabilus. Die Aktie legte um 0,7 Prozent zu. Für Compugroup ging es nach Zahlenausweis um 1,2 Prozent nach unten. Verzögerungen bei der Ausführung von Aufträgen hatten die Ziele durchkreuzt und den Konzern bereits zum Jahresende veranlasst, seine Umsatz- und Ergebnisprognose zurückzunehmen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die abstürzende Wall Street hat auch den deutschen Aktienmarkt nachbörslich massiv unter Druck gesetzt. Nach Auskunft eines Händlers von Lang & Schwarz fielen 24 der 30 DAX-Werte um mehr als 3 Prozent. Stärkste Aktie war Commerzbank mit einem Minus von 1,8 Prozent. Auch in der zweiten und dritten Reihe ging es kräftig nach unten, so verlor etwa die gut gelaufene Wirecard-Aktie 8 Prozent.

USA / WALL STREET

"Alles muss raus", war am Montag die Devise an der Wall Street. Denn in einer panikartigen Verkaufswelle, verstärkt durch Computerhandel, fiel der Dow-Jones-Index um bis zu 6 Prozent oder 1.600 Punkte. Erst an der Marke von 24.000 Punkten prallte er dann nach oben ab. Schwächste Branchen waren Banken (-5,6 Prozent) und Halbleiterwerte (-4,8 Prozent). Auf Unternehmensseite hat Broadcom das Gebot für Qualcomm erhöht. Qualcomm zeigten sich 6,6 Prozent leichter. Broadcom drehten nach frühen Gewinnen mit dem schwachen Gesamtmarkt 3,1 Prozent ins Minus. Wells Fargo knickten um 9,2 Prozent ein. Die US-Notenbank nahm die Bank, die immer wieder mit Verfehlungen auffällig geworden ist, an die Kandare.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17:56 Uhr EUR/USD 1,2374 -0,0% 1,2376 1,2409 EUR/JPY 134,62 -0,3% 135,07 136,66 EUR/CHF 1,1535 -0,0% 1,1535 1,1630 GBP/EUR 1,1284 -0,0% 1,1290 1,1289 USD/JPY 108,80 -0,3% 109,13 110,12 GBP/USD 1,3962 -0,1% 1,3970 1,4009 Bitcoin BTC/USD 6.126,18 -9,7% 6.786,88 7.247,28

Der Dollar zog als sicherer Hafen an, der Euro fiel auf 1,2392 Dollar nach Wechselkursen um 1,2475 im Tageshoch. Der Dollar setzte seine Aufwärtsbewegung im asiatischen Handel fort. Im Gegenzug fiel der Euro bis auf ein Tagestief bei 1,2350 Dollar und notiert aktuell knapp über diesem Niveau. Die Kryptowährung Bitcoin rutschte zeitweise unter die Marke von 6.000 Dollar, kann dieses Niveau aber aktuell verteidigen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,52 64,15 -1,0% -0,63 +5,1% Brent/ICE 66,94 67,62 -1,0% -0,68 +1,1%

Erdöl wurde dagegen billiger: US-Leichtöl der Sorte WTI sank um 2,6 Prozent auf 63,73 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,8 Prozent auf 67,34 Dollar. Damit verringerte sich der Preisabstand zwischen beiden Benchmarksorten am Montag nicht weiter, nachdem Brent in der Vorwoche stärker gefallen war als WTI. Grundsätzlich wird der Ölmarkt von der wieder anziehenden US-Förderung belastet.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,33 1.339,54 +0,3% +3,79 +3,1% Silber (Spot) 16,88 16,73 +0,9% +0,15 -0,3% Platin (Spot) 993,60 990,30 +0,3% +3,30 +6,9% Kupfer-Future 3,18 3,22 -1,4% -0,05 -3,8%

Der Goldpreis erholte sich trotz des festeren Greenbacks und der hohen Renditen um 0,5 Prozent auf 1.338 Dollar je Feinunze. Am Freitag war der Preis nach den Zinserhöhungsfantasien im Zuge des positiven Arbeitsmarktberichtes heftig unter die Räder geraten. In Aisne baute das Edelmetall die Gewinne noch leicht aus.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

KOALITIONSVERHANDLUNGEN

Noch immer keine Entscheidung bei den Verhandlungen über eine Neuauflage der großen Koalition: Union und SPD wollen nach kontroversen Gesprächen über die letzten Knackpunkte noch einen weiteren Tag verhandeln. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil betonte aber am Montagabend, dass die Gespräche am Dienstag dann die "Schlussrunde" seien. Es werde sich dann entscheiden, "ob wir die Verhandlungen erfolgreich abschließen oder nicht".

EZB

EZB-Präsident Mario Draghi hat davor gewarnt, dass der jüngste Kursanstieg des Euro "neuen Gegenwind" für die Geldpolitik bedeutet und genau beobachtet werden muss. Vor dem Europäischen Parlament in Straßburg sagte Draghi, die EZB könne noch keinen Sieg erklären, was die angestrebte Inflation von knapp 2 Prozent angehe.

BANK OF JAPAN

Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan, hat sich abermals gegen die Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik gestemmt. Er sagte, dass er es nicht erwäge, das 10-jährige Renditeziel für Staatsanleihen - derzeit an der Null-Prozent-Marke - zu diesem Zeitpunkt anzuheben. "Es ist nicht angebracht, einen vorzeitigen Wechsel bei der Geldpolitik zu vollziehen, um Raum für die Zukunft zu schaffen", sagte Kuroda in einem parlamentarischen Ausschuss.

US-NOTENBANK

Der neue Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hat sein Amt angetreten. Der 65-Jährige sagte nach seiner Vereidigung am Montag in Washington, er wolle einen transparenten Kurs fahren. Er sehe sich verpflichtet "zu erklären, was wir tun und warum wir es tun".

NOTENBANK AUSTRALIEN

Die Reserve Bank of Australia hielt den Leitzins nach ihrer ersten Ratssitzung in diesem Jahr unverändert auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent, wo er seit Mitte 2016 verharrt. Die Währungshüter richteten ihren Blick einmal mehr auf das schwache Lohnwachstum, das sich ihrer Einschätzung nach noch eine Weile fortsetzen dürfte, und die maue Inflation, die dem Ziel der Notenbank hinterher hinkt.

GERRESHEIMER

Gerresheimer-Chef Christian Fischer verlässt das Unternehmen mit sofortiger Wirkung. Fischer habe aus persönlichen Gründen um die einvernehmliche vorzeitige Beendigung seiner Tätigkeit gebeten, teilte der Verpackungshersteller mit. Die Entscheidung beruhe nicht auf unterschiedlichen Vorstellungen zur strategischen Ausrichtung oder der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft, betonte das Unternehmen.

BNP PARIBAS

Geringere Einnahmen und höhere Kosten haben der BNP Paribas im vierten Quartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Nettogewinn fiel nach Angaben der Pariser Bank um 1,1 Prozent auf 1,43 Milliarden Euro. Von Factset befragte Analysten hatten bei der gemessen an der Bilanzsumme größten Bank des Landes mit 1,46 Milliarden Euro etwas mehr Gewinn erwartet. Die Bank will ihren Aktionären eine Dividende je Aktie von 3,02 Euro zahlen, nach 2,70 Euro im Vorjahr. BNP Paribas bestätigte ihre Ziele für 2020 und strebt in dem Jahr eine Kapitalrendite von mehr als 10 Prozent an.

FIAT CHRYSLER

Die Ratingagentur Standard & Poor's hat Fiat Chrysler eine bessere Bonität bescheinigt. Wie die Agentur mitteilte, hat sie die langfristige Einstufung auf BB+ von BB hochgenommen, was immer noch als spekulative Anlage gilt. Sie ist mit einem positiven Ausblick versehen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

