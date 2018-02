Beim Thema Rework & Repair scheiden sich die Geister. Einerseits gibt es die Fraktion, die hartnäckig pauschalierte Nacharbeitsverbote elektronischer Baugruppen für industrielle Anwendungen forciert. Andererseits hat sich eine eigen Branche etabliert, die Rework & Repair als Dienstleistung anbietet. Können also teilautomatisierte Systeme und Prozesse reproduzierbar sichere Qualität liefern? Die von Productronic organisierte Podiumsdiskussion während der productronica 2017 ging gemeinsam mit Experten auf die Frage ein.

Rework & Repair hat sich als Sammelbegriff für jegliche Art der Nachbearbeitung elektronischer Baugruppen entwickelt. Und genau da gehen die Akzeptanzprobleme los. "Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe Rework und Repair beziehungsweise Nacharbeit und Reparatur oftmals in ihrer Bedeutung gleichgesetzt", nimmt Helge Schimanski Anlauf. Der Leiter des Applikationszentrums für innovative Baugruppenfertigung und des Rework-Centers am Fraunhofer ISIT führt weiter aus: "Gesagt wird Repair und gemeint ist schließlich Rework. Im Verständnis der Bearbeitung elektronischer Baugruppen muss hier jedoch in der Begriffsdefinition genau unterschieden werden zwischen Nacharbeit - also Rework - und Reparatur, sprich: Repair. Zudem gibt es noch den nicht unerheblichen Bereich der Modifikation oder auch Modification."

Was sich hinter diesen Begrifflichkeiten im Detail verbirgt, wissen die Elektronikfertigungs-Dienstleister ganz genau. Sowohl BMK Group als auch Kraus Hardware bieten seit Jahren schon Rework & Repair als Dienstleistung an. Lukas Fink, Leiter Projektmanagement von BMK Group, erläutert die Unterschiede: "Rework ist eine Nachbearbeitung, bei der der Artikel nachher zu 100 Prozent mit der Spezifikation beziehungsweise ...

