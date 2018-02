Hongkong (ots/PRNewswire) - Das PMQ präsentiert mit Stolz eine

brandneue interaktive Ausstellung mit dem Titel "OLD TOWN WALKABOUT"

[Spaziergang durch die Altstadt]. Die neue Ausstellung zielt darauf

ab, seine Verbindung zur gesamten Gemeinschaft hervorzuheben, und

konzentriert sich auf die Szenen und die Nachbarschaft von Central

und Sheung Wan in den 50er und 60er Jahren. Es werden zwei

thematische Stände, ein traditioneller Friseurstand [Traditional

Barber Stall] und die Löwentanzparade [Lion Dance Parade]

eingerichtet, während die Trickkunstinstallation Zeitschleife [Time

Warp] ab Mitte Februar zu sehen sein wird. Die Besucher können sich

in die Vergangenheit zurückversetzen und mithilfe nostalgischer

Requisiten in Szenen wie den traditionellen Friseurstand und die

Löwentanzparade eintauchen. Die Ausstellung läuft derzeit im PMQ bis

zum 31. März 2018 und ist täglich von 07.00 bis 23.00 Uhr bei freiem

Eintritt geöffnet.



Traditioneller Friseurstand



Traditionelle Friseurstände werden nach und nach durch moderne

Friseursalons ersetzt. Diese Ausstellung erweckt den traditionellen

Friseurstand wieder zum Leben und versetzt die Besucher in dessen

Jahrzehnt zurück.



Löwentanzparade



Besucher werden eingeladen, die festliche Atmosphäre zu erleben,

indem sie den Löwentanz und den großen Buddha mithilfe der Requisiten

nachahmen.



Trickkunstinstallation Zeitschleife



Mithilfe der Trickkunsttechnik, welche die Straßenszenen von einem

Balkon des ehemaligen Police Married Quarters aus betrachtet, können

die Besucher in nostalgische Szenen des alten Central und Sheung Wan

eintauchen.



Nostalgisches Papierpuppensouvenir



Beschäftigung mit Papierspielzeug war unter Kindern in normalen

Familien der beliebteste Zeitvertreib und es ist unvermindert eine

der altehrwürdigsten Spielzeugarten in der Geschichte Hongkongs. Das

nostalgische Papierpuppensouvenir verfügt über drei verschiedene

Kostüme, die das PMQ in verschiedenen Epochen in der Geschichte

Hongkongs widerspiegeln.



Details der Ausstellung



Ab sofort täglich bis zum 31. März 2018 von 07.00 Uhr bis 23.00

Uhr im PMQ geöffnet



- Traditioneller Friseurstand: Veranda außen S506

- Löwentanzparade: Veranda außen H502

- Trickkunstinstallation Zeitschleife: Ab Mitte Februar auf G/F

verfügbar



Kostenloser Eintritt



Abholung von Souvenirs



Ab Mitte Februar erhalten Besucher aus Übersee im PMQ Info Centre

(SG01) gegen Vorlage eines gültigen Reisedokuments ein

Papierpuppensouvenir. Wenn Besucher aus Übersee Fotos an den

Ausstellungsorten des traditionellen Friseurstandes und der

Löwentanzparade aufnehmen und diese auf einer beliebigen

Social-Media-Plattform mit dem Hashtag OldTownWalkabout teilen,

erhalten sie bei Heritage PMQ(S508) bzw. Taste Library(H504) zwei

weitere nostalgische Papierkostüme, damit sie dieses klassische

Spielzeug voll und ganz schätzen können. Die Souvenirs sind, solange

der Vorrat reicht, nach dem Prinzip "wer zuerst kommt, mahlt zuerst"

erhältlich.



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/635716/Lion_Dance_Parade.jpg



Foto -

https://mma.prnewswire.com/media/635714/Traditional_Barber_Stall.jpg



