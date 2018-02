Die Panik an den US-Börsen dürfte am Dienstag auch für heftige Verluste im Dax sowie den andern an den europäischen Börsen sorgen. Banken und Broker erwarten den deutschen Leitindex zum Handelsstart bei 12.015 Zählern und damit 5,3 Prozent im Minus. Damit wären sämtliche Kursgewinne seit August vergangenen Jahres aufgezehrt.

