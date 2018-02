Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktionäre des Rückversicherers Munich Re müssen nach dem katastrophenbedingten Gewinneinbruch im vergangenen Jahr auf eine Erhöhung der Dividende verzichten. Vor allem die Hurrikane in der Karibik und Erdbeben in Mexiko haben das Ergebnis im Gesamtjahr belastet. Im vierten Quartal konnte der Rückversicherer seinen Gewinn dagegen steigern. In der Erneuerungsrunde zum 1. Januar zogen die Preise im Rückversicherungsgeschäft leicht an.

Wie der DAX-Konzern ankündigte, soll die Dividende für 2017 wie im Vorjahr bei 8,60 Euro je Aktie liegen. Von Factset befragte Analysten hatten mit einer Anhebung auf 8,80 Euro gerechnet. Zuletzt 2011 hatte Munich Re die Dividende nicht erhöht.

Im Gesamtjahr brach der Nettogewinn der Munich Re auf 375 Millionen von 2,6 Milliarden Euro im Vorjahr an. Nach den verheerenden Katastrophen im und dem Milliardenverlust im dritten Quartal musste der Konzern seine Jahresprognose deutlich zurücknehmen. Zuletzt wurde nur noch "ein kleiner Gewinn" in Aussicht gestellt. Die ursprüngliche Prognose hatte auf 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro gelautet.

Im vierten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Gewinn auf 530 von 491 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das operative Ergebnis stieg auf 864 von 823 Millionen Euro und lag damit im Rahmen der Erwartungen.

Im Rahmen der Vertragserneuerung konnte das Unternehmen leicht steigende Preise im Rückversicherungsgeschäft vermelden. In der Vertragsrunde zum 1. Januar, in der rund die Hälfte des Nicht-Leben-Rückversicherungsgeschäfts zur Erneuerung anstand, stieg das Preisniveau um rund 0,8 Prozent. Im Vorjahr war es noch um rund 0,5 Prozent gesunken.

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2018 01:41 ET (06:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.