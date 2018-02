Gestern kam es an der Wall Street zu Panikverkäufen. Der Dow Jones Industrial verlor 4,6% an Wert. Auch der S&P 500 sowie die US-Technologiebörse Nasdaq büßten deutlich ein. Auch die Börse in Tokio ging auf Talfahrt und verzeichnet ein Minus von rund 5%. Wahrhaftig keine guten Vorgaben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...