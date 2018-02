Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Gamesa nach Zahlen des Windturbinenherstellers für das abgelaufene Quartal von 12,00 auf 12,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten zwar lediglich seinen Erwartungen entsprochen, doch die in Aussicht gestellte Stabilisierung der Turbinenpreise sehe er sehr positiv für das Unternehmen und die Branche, schrieb Analyst Manuel Losa in einer am Dienstag vorliegenden Studie Er hob seine Margenschätzung für 2018 leicht an./gl/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

ISIN: ES0143416115