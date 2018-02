Tokio / Hongkong / Shanghai - Ein massiver Kurssturz an der Wall Street hat auch die Börsen in Asien und Australien deutlich nach unten gezogen. Besonders kräftig ging es am Dienstag in Japan abwärts mit einem Verlust bis zum Handelsschluss um knapp 5 Prozent.

Allerdings hatten die Verluste zwischenzeitlich noch höher gelegen - gegen Handelsende entspannte sich die Lage damit sogar etwas. Für Europas Aktienmärkte deutete sich ebenfalls ein deutlicher Kursrutsch an, allerdings hatte es auch hier zwischenzeitlich nach noch deutlich kräftigeren Verlusten ausgesehen.

Vorausgegangen war der mit knapp 1600 Zählern bisher grösste Tagesverlust des Dow Jones nach Sorgen um eine schneller als gedachte Anhebung der Zinsen - das würde Anleihen gegenüber Aktien wieder attraktiver machen. Die bisherigen Jahresgewinne lösten sich rasend schnell in Luft auf, ebenso wie die seit Anfang Dezember erzielten Gewinne. Die niedrigen Zinsen sind seit Jahren der Motor der Aktienmarktrally.

In Japan sackte der Nikkei-Index für 225 führende Werte bis zum Handelsschluss um 4,73 Prozent auf 21'610,24 Punkte ab nach einem zwischenzeitlichen Minus von mehr als 7 Prozent. Noch im Januar hatte er den höchsten Stand seit mehr als einem Vierteljahrhundert erreicht bei mehr als 24'000 Punkten.

Aber auch an anderen Handelsplätzen ging es deutlich nach unten: In China fiel der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten der Festland-Börsen um 2,9 Prozent auf 4148,89 Punkte.

Deutlicher fielen die Abschlägen ...

