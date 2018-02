FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Im vorbörslichen deutschen Aktienhandel sind die Kursverluste der 30 Dax -Werte am Dienstag unterschiedlich hoch ausgefallen. Die Einbußen von als defensiv geltenden Titeln wie Deutsche Telekom , Merck KGaA , Eon und RWE fielen vergleichsweise moderat aus mit Abschlägen zwischen 2,5 und 3,1 Prozent. Konjunkturabhängige oder generell schwankungsanfälligere Papiere wie Commerzbank , Lufthansa und VW gerieten dagegen mit Einbußen von jeweils mehr als 6 Prozent deutlich stärker unter Druck.

Auch mit Blick auf die Sektoren dürften am Dienstag die defensiven wie Lebensmittelproduzenten, Telekomabieter und Pharmakonzerne besser abschneiden als beispielsweise die Automobilbauer, Banken oder Technologiewerte. Erstere sind tendenziell weniger konjunkturabhängig, verfügen also über stabilere Erträge und gelten als sichere Dividendenzahler. In Phasen heftiger Marktturbulenzen und Kurseinbrüche schichten Investoren oft aus riskanten in sicherere Aktienhäfen um./bek/das

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008469008 DE0005557508 DE000ENAG999 DE0007037129 DE0006599905

AXC0060 2018-02-06/08:39