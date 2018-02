Zürich - Der Espace Mittelland bleibt mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.3 Prozent über alle Laufzeiten hinweg das teuerste Pflaster für Hypothekarnehmer.

Auf den übrigen Rängen gibt es viel Bewegung im Zinsgefüge: Während Zürich und die Genferseeregion 2016 noch zu den attraktivsten Finanzierungsregionen gehörten, werden sie 2017 von der Ostschweiz und der Zentralschweiz mit einem durchschnittlich offerierten Zinssatz von 1.17 Prozent abgelöst.

Die Schweizer Zinslandkarte wird jährlich von MoneyPark, dem grössten unabhängigen Hypothekenvermittler der Schweiz, anhand der offerierten Zinsen ausgewertet und gibt ein aussagekräftiges Bild über die Hypothekarzinsen in den sieben Schweizer Grossregionen. Auffällig sind auch in diesem Jahr die grossen Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen. So liegen die Zinssätze in den günstigsten Regionen bei durchschnittlich 1.17, in den teuersten bei bis zu 1.3 Prozent über alle Laufzeiten hinweg. «Die regionalen Zinsunterschiede haben unterschiedliche Gründe», erklärt Stefan Heitmann, CEO und Gründer von MoneyPark. «Einerseits ist die Wettbewerbssituation nicht in allen Landesteilen gleich ausgeprägt, andererseits sind auch sozioökonomische Faktoren wie unterschiedliche Erwerbseinkommen oder regionale Arbeitslosigkeit ausschlaggebend; zudem können auch unterschiedliche Immobilienpreisentwicklungen zu einer regional differenzierten Risikoeinschätzung beitragen», führt Heitmann aus.

Ostschweiz ...

