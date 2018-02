DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Haruhiko Kuroda, Chef der Bank of Japan, hat sich abermals gegen die Spekulationen auf eine baldige Straffung der Geldpolitik gestemmt. Er sagte, dass er nicht erwäge, das 10-jährige Renditeziel für Staatsanleihen - derzeit an der Null-Prozent-Marke - zu diesem Zeitpunkt anzuheben. "Es ist nicht angebracht, einen vorzeitigen Wechsel bei der Geldpolitik zu vollziehen, um Raum für die Zukunft zu schaffen", sagte Kuroda vor einem parlamentarischen Ausschuss. Er fügte an, dass er auch durch das Aktienkaufprogramm im Volumen von 6 Billionen Yen jährlich keine bedeutenden Probleme sehe.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

13:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 4Q

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: -52,0 Mrd USD zuvor: -50,50 Mrd USD

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.600,00 -0,30% Nikkei-225 21.610,24 -4,73% Hang-Seng-Index 30.788,49 -4,52% Kospi 2.453,31 -1,54% Shanghai-Composite 3.369,71 -3,38% S&P/ASX 200 5.833,30 -3,20%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Kurseinbruch - Mit teils massiven Kursverlusten folgen die Börsen dem Kursdebakel an der Wall Street. Der Nikkei-Index in Tokio brach in der Spitze um 7 Prozent ein. Auslöser für den Stimmungswandel an den Börsen weltweit sind die steigenden Zinsen an den Anleihemärkten. Sie befinden sich zwar bereits seit geraumer im Aufwärtstrend, dieser beschleunigte sich aber zuletzt kräftig, ausgelöst von der US-Notenbank und unerwartet stark gestiegenen Stundenlöhnen in den USA. Beides schürt Spekulationen vor einer anziehenden Inflation, die den Weg für schnellere Zinserhöhungen in den USA frei machen würde. Damit würde den Börsen der Treibstoff in Gestalt billigen Geldes entzogen, der sie in den vergangen Monaten und Jahren auf immer neue Hochs geführt hatte. Ein Faktor bei den plötzlichen und massiven Verlusten ist auch, dass viele Börsen zuletzt auf Rekord- oder Mehrjahreshochs standen und überkauft waren. Eine von vielen Marktakteuren als gesund bezeichnete Gegenbewegung war damit nur eine Frage der Zeit. In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder einzelne Handelstage mit stärkeren Verlusten gegeben - vor allem bei Technologieaktien -, die mit zu hoch gestiegenen Bewertungen begründet wurden. Aus fundamentaler Sicht sei die Stimmungseintrübung nicht gerechtfertigt, heißt es. Die Konjunktur sei weltweit robust und die Unternehmensgewinne stiegen. Einige Akteure sehen daher in den Kursrücksetzern schon wieder Kaufgelegenheiten.

US-NACHBÖRSE

Micron Technology verteuerten sich auf Nasdaq.com um 1,8 Prozent, nachdem die Aktie im regulären Handel 3,5 Prozent eingebüßt hatte. Der Chiphersteller hat seinen Ausblick angehoben und außerdem einen neuen Finanzchef vorgestellt. Für Cirrus Logic ging es dagegen um 10,7 Prozent nach unten. Der auf Audiosignale spezialisierte Chiphersteller enttäuschte sowohl mit seinen Quartalszahlen wie auch dem Ausblick die Erwartungen der Analysten. Kaum verändert zeigten sich Fortinet, für die es um 0,4 Prozent nach oben ging. Das Cybersicherheitsunternehmen übertraf gewinn- und umsatzseitig die Prognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.345,75 -4,60 -1175,21 -1,51 S&P-500 2.648,94 -4,10 -113,19 -0,92 Nasdaq-Comp. 6.967,53 -3,78 -273,42 0,93 Nasdaq-100 6.495,92 -3,91 -264,37 1,56 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,32 Mrd 1,12 Mrd Gewinner 324 322 Verlierer 2.739 2.728 unverändert 44 44

Kurseinbruch - "Alles muss raus", war am Montag die Devise an der Wall Street. Es war ein Tag für die Geschichtsbücher, manche Händler sprachen von Kapitulation. In einer panikartigen Verkaufswelle, verstärkt durch Computerhandel, fiel der Dow-Jones-Index um bis zu 6 Prozent oder 1.600 Punkte zurück. Erst an der Marke von 24.000 Punkten prallte er nach oben ab. Schwächste Branchen waren Banken (-5,6 Prozent) und Halbleiterwerte (-4,8 Prozent). In Punkten gemessen war es der stärkste Absturz des Dow in seiner langen Geschichte. Zwar gab es auch eine Intraday-Erholungsbewegung, die den Dow zwischenzeitlich vom Tagestief um rund 700 Punkte nach oben hievte. Doch letztlich überwog das Düstere. , und der Nasdaq-Composite schloss sogar auf Tagestief. Der S&P-500 hat erstmals seit über einem Jahr von seinem Rekordhoch mehr als 5 Prozent verloren, nachdem er zuvor mit 406 Sitzungen die längste Serie ohne einen solchen Rückschlag seit 20 Jahren geschafft hatte. Hinter dem Stimmungswechsel standen die zuletzt stärker gestiegenen Zinsen und Sorgen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen der Aktien. Anleihen waren gleichwohl gefragt, weil Sicherheit Trumpf war. Die Rentenrenditen gaben daher kräftig nach. Unter den Einzelwerten knickten Wells Fargo um 9,2 Prozent ein. Die US-Notenbank hat die Bank, die immer wieder mit Verfehlungen auffällig geworden ist, an die Kandare genommen. Sie darf wegen jüngster Verfehlungen ihre Bilanz nicht mehr vergrößern. Bristol-Myers Squibb drehten ins Minus und gaben 4 Prozent ab, obwohl der Pharmakonzern positive Studienergebnisse zu einem Lungenkrebsmedikament veröffentlicht hatte. Am Markt gab es Zweifel, ob das überarbeitete Studiendesign nicht die Ergebnisse verfälscht hat.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,04 -9,7 2,14 84,2 5 Jahre 2,46 -12,8 2,58 53,1 7 Jahre 2,63 -13,3 2,76 38,4 10 Jahre 2,73 -11,5 2,84 28,1 30 Jahre 3,02 -7,1 3,09 -5,1

Am Anleihemarkt drehten die Renditen mit den panikartigen Aktienverkäufen und der Suche nach Sicherheit massiv ins Minus, nachdem zuletzt weitere positive Daten zunächst die Zinserhöhungsfantasie weiter hatten hochkochen lassen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stürzte ab um 12 Basispunkte auf 2,73 Prozent. Es war der stärkste Renditerückgang seit September.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:44 % YTD EUR/USD 1,2392 +0,1% 1,2376 1,2392 +3,1% EUR/JPY 135,07 -0,0% 135,07 135,07 -0,2% EUR/GBP 0,8861 +0,0% 0,8858 0,8861 -0,3% GBP/USD 1,3979 +0,1% 1,3970 1,3979 +3,4% USD/JPY 109,01 -0,1% 109,13 109,01 -3,2% USD/KRW 1088,00 -0,6% 1094,19 1088,00 +1,9 USD/CNY 6,2845 -0,1% 6,2900 6,2845 -3,4% USD/CNH 6,2950 -0,3% 6,3109 6,2950 -3,4% USD/HKD 7,8193 -0,0% 7,8206 7,8193 +0,1% AUD/USD 0,7863 -0,2% 0,7881 0,7863 +0,6% NZD/USD 0,7293 +0,2% 0,7278 0,7293 +2,7% Bitcoin BTC/USD 6.204,30 -8,58 6.786,88 6.204,30 -50,05

Der Dollar zog als sicherer Hafen auf breiter Front an, der Euro fiel auf 1,2392 Dollar nach Wechselkursen um 1,2475 im Tageshoch. Der Yen legte zum Dollar allerdings zu und profitierte damit von seinem Ruf als sicherer Hafen. Im asiatischen Handel am Dienstag tut sich am Devisenmarkrt wenig. Weiter abwärts geht es mit dem Bitcon. Im Tagestief rutschte er schon unter die 6.000er Marke. Der Bitcoin ist damit seit seinem Rekordhoch von über 19.700 Dollar Mitte Dezember um mehr als 60 Prozent eingebrochen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,45 64,15 -1,1% -0,70 +5,0% Brent/ICE 66,87 67,62 -1,1% -0,75 +1,0%

US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich im US-Handel um 2,6 Prozent auf 63,73 Dollar, Nordseeöl der Sorte Brent um 1,8 Prozent auf 67,34 Dollar. Damit verringerte sich der Preisabstand zwischen beiden Sorten nicht weiter, nachdem Brent in der Vorwoche stärker gefallen war als WTI. Grundsätzlich werde der Ölmarkt von der wieder anziehenden US-Förderung belastet, hieß es. Laut den Experten von JBC Energy wird auch aus technischer Perspektive die Lage für die Bullen prekärer, da der Brent-Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation aufweise.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.343,30 1.339,54 +0,3% +3,76 +3,1% Silber (Spot) 16,90 16,73 +1,0% +0,17 -0,2% Platin (Spot) 995,40 990,30 +0,5% +5,10 +7,1% Kupfer-Future 3,18 3,22 -1,2% -0,04 -3,6%

Der Goldpreis erholte sich trotz des festeren Dollar und der hohen Renditen um 0,5 Prozent auf 1.338 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall profitierte von seinem Ruf als sicherer Hafen. Am Freitag war der Preis nach den Zinserhöhungsfantasien im Zuge des positiven Arbeitsmarktberichtes heftig unter die Räder geraten.

MELDUNGEN SEIT MONTAG, 20.00 UHR

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Die australische Notenbank hat den Leitzins erneut nicht angerührt und belässt ihn auf dem Rekordtief von 1,50 Prozent, wo er seit Mitte 2016 verharrt. Die Währungshüter richteten ihren Blick einmal mehr auf das schwache Lohnwachstum und die maue Inflation, die dem Ziel der Notenbank hinterher hinkt.

GELDPOLITIK USA

Der neue Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hat sein Amt angetreten. Der 65-Jährige sagte nach seiner Vereidigung am Montag, er wolle einen transparenten Kurs fahren. Er sehe sich verpflichtet "zu erklären, was wir tun und warum wir es tun".

USA/NORDKOREA

US-Außenminister Rex Tillerson schließt ein Treffen von US-Vize-Präsident Mike Pence oder anderen Regierungsvertretern mit nordkoreanischen Vertretern bei den Olympischen Winterspielen nicht aus.

TOYOTA

hat im dritten Quartal den Gewinn erhöht und die Marge rasant verbessert. Den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr erhöhte Toyota deutlich. Das Nettoergebnis 2017/18 per Ende März soll auf 2,4 Billionen Yen oder 17,8 Milliarden Euro steigen. Bisher hatte Toyota 1,95 Billionen Yen in Aussicht gestellt.

