Der bereinigte Gewinn vervielfachte sich im vierten Quartal auf 2,11 Milliarden US-Dollar, wie BP am Dienstag in London mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Im Jahr zuvor hatte der Konzern lediglich 400 Millionen Dollar in den Büchern gehabt. Herausgerechnet wurden dabei jedoch weitere Kosten für die Bewältigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...