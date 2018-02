Deutlich abgesackt sind gestern die Börsen in den USA. Die Angst vor einer schnelleren Zinswende als bisher angenommen war der Auslöser, das führte zu Verkäufen und die sinkenden Kurse lösten viele Stopp-Orders aus. Daraus resultierte zwischenzeitlich ein Minus von mehr als 1.600 Punkten im Dow, der größte Tagesverlust in Punkten in der Geschichte. Schlussendlich blieb für den Dow Jones ein Tagesminus von 4,6%, auch S&P 500 und Nasdaq hatten ähnliche Verluste aufzuweisen. Auch der Volatilitätsindex sprang kräftig nach oben, ein weiteres Zeichen, dass momentan die Anleger aus den Märkten flüchten. Da konnte auch ein deutlich besser als erwartet gemeldeter ISM-Index für Dienstleistungen den Abstieg nur kurzfristig...

