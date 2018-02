DAX - Crash an den Aktienmärkten (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts/SeitwärtsRückblick:Der Wochenauftakt war ein Desaster für die Bullen, denn in Amerika brach in den letzten beiden Handelsstunden regelrecht Panik aus. Der Dow Jones Index verlor zeitweise mehr als 1500 Punkte. Das ging natürlich nicht am deutschen Aktienmarkt vorbei. Der DAX verlor im späten Handel noch über 400 Punkte und schloss unter der 12.300 Punkte-Marke. In der Nacht ging der Ausverkauf bei den US-Indizes weiter.Charttechnischer Ausblick (Stand: 8.25 Uhr):Vorbörslich wurde der DAX unter der 12.000 Punkte-Marke taxiert. Die Eröffnung fand dann allerdings deutlich über dieser runden Marke statt. Ein paar Minuten konnte sich der Index sogar...

Den vollständigen Artikel lesen ...