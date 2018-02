windeln.de SE: Genehmigung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung; Kapitalerhöhung von bis zu 2,6 Millionen neuen Aktien, gezeichnet von bestehenden und neuen Investoren, sowie dem Vorstand

DGAP-Ad-hoc: windeln.de SE / Schlagwort(e): Unternehmensrestrukturierung windeln.de SE: Genehmigung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung; Kapitalerhöhung von bis zu 2,6 Millionen neuen Aktien, gezeichnet von bestehenden und neuen Investoren, sowie dem Vorstand 06.02.2018 / 08:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

München, Deutschland, 6. Februar 2018: Vorstand und Aufsichtsrat der windeln.de SE (die "Gesellschaft") haben heute im Rahmen des bevorstehenden Managementwechsels mehrere Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung genehmigt. Zu den beschlossenen Maßnahmen gehören die Neuordnung und Reduzierung der Kosten des Hauptsitzes in Deutschland, die Prüfung eines möglichen Verkaufs der Feedo Gruppe, die Schließung des lokalen italienischen Geschäfts und die weitere Straffung des Südeuropageschäfts "Bebitus". Der Umzug des Zentrallagers nach Osteuropa wurde auf Grund der Umsetzung dieser Maßnahmen verschoben.

Die Gesellschaft erwartet, dass die Umsetzung der beabsichtigten Maßnahmen zu einem Abbau des aktiven Personalstands von 387 Vollzeitäquivalenten (VZÄ) (inklusive Feedo) zum 31. Dezember 2017 auf rund 250 VZÄ (exklusive Feedo) bis zum Jahresende 2018 führen wird. Die Gesellschaft geht von damit verbundenen Kosten von ca. EUR 1,5 Mio. aus, die im Geschäftsjahr 2018 erfasst werden. Insgesamt erwartet die Gesellschaft eine Gesamtkostenreduktion durch die geplanten Maßnahmen von etwa EUR 10 Mio. im Vergleich zu den Finanzzahlen 2017.

Zusätzlich haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft aus dem genehmigten Kapital gegen Bareinlagen von EUR 28.472.420,00 um bis zu EUR 2.628.323,00 (entspricht ca. 10% des Grundkapitals zum Zeitpunkt der Ermächtigung) auf bis zu EUR 31.100.743 durch die Ausgabe von bis zu 2.628.323 neuer Stammaktien (die "neuen Aktien") zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft wurde ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 dividendenberechtigt.

An der Kapitalerhöhung nehmen bestehende Aktionäre, eine neue Investorengruppe um den Unternehmer Clemens Jakopitsch, sowie alle Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, einschließlich der Gründer und des designierten CEOs Matthias Peuckert, der sein Amt am 1. Mai 2018 antritt, teil. Das endgültige Platzierungsvolumen, der Platzierungspreis und der Erlös aus der Kapitalerhöhung werden heute Abend bekannt gegeben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös für die genannten effizienzsteigernden Maßnahmen und die Weiterentwicklung des Geschäfts zu verwenden.

Vorläufige Finanzzahlen für 2017 betragen EUR 211 Mio. bis 213 Mio. Umsatz (+8% bis +10% Wachstum gegenüber dem Vorjahr), bereinigtes EBIT von EUR -26 Mio. bis -24 Mio. (-13% bis -11% Marge) und liquide Mittel zum Jahresende von EUR 29,2 Mio. (EUR 25,7 Mio. netto ohne in Anspruch genommene Kreditlinie in Höhe von EUR 3,5 Mio.). Der Umsatz im vierten Quartal betrug EUR 52 Mio. bis 53 Mio. und -10% bis -8% niedriger gegenüber dem Vorjahresquartal aufgrund der anhaltenden Profitabilitätsorientierung in Deutschland und vorübergehender Integrationseffekte bei Bebitus. Das bereinigte EBIT betrug EUR -7 Mio. bis -6 Mio. (-13% bis -11% Marge) und die Nettoliquidität veränderte sich im vierten Quartal 2017 um EUR 4,9 Mio. und konnte somit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert werden.

Im Zusammenhang mit den geplanten Effizienzsteigerungs- und Kostensenkungsmaßnahmen legt das Management das Break Even Ziel auf Basis des bereinigten EBITs auf Anfang 2019 fest.

