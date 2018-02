Vor mehr als drei Jahren hat die Regierung ihr "Aktionsprogramm Klimaschutz 2020" beschlossen. Doch bis heute ist das Förderprogramm nicht aufgelegt.

Mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase zu emittieren als 1990 - dieses Ziel hatte sich Deutschland für 2020 gesetzt. Mittlerweile ist klar: Das Ziel wird verfehlt. Aber nicht nur, weil das Ziel möglicherweise zu ehrgeizig gewesen wäre, sondern auch, weil angedachte und angekündigte Vorhaben nicht umgesetzt wurden.

So kündigte die Bundesregierung im Dezember 2014 im so genannten "Aktionsprogramm Klimaschutz 2020" an, die Markteinführung von energieeffizienten Nutzfahrzeugen durch ein befristetes Förderprogramm zu unterstützen. Das Programm, so der Plan, sollte zu einer Treibhausgasreduktion zwischen einer und 1,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten führen, heißt es im Aktionsprogramm.

Ein CO2-Äquivalent ist eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung unterschiedlicher Treibhausgase. Neben dem bekanntesten Treibhausgas Kohlendioxid CO2 gibt es weitere Treibhausgabe wie Methan oder Lachgas, die aber eine unterschiedliche Klimawirkung haben.

Ursprünglich angedachter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...