PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Siemens Gamesa von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 12,30 auf 16 Euro angehoben. Die Aktie des Windkraftanlagen-Herstellers sei derzeit sehr attraktiv bewertet, schrieb Analyst Alok Katre in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Windenergie an Land bekämen die Anleger fast kostenlos./edh/ag

Datum der Analyse: 06.02.2018

ISIN ES0143416115

AXC0064 2018-02-06/08:54