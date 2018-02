Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Autobauers Fiat Chrysler mit einem Kursziel von 31 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Kursrückgang nach einem Bericht, wonach die US-Justiz für die Beilegung einer Klage wegen mutmaßlich manipulierter Dieselabgase eine hohe Strafzahlung und den Rückruf von über 100 000 Fahrzeugen fordere, biete eine attraktive Kaufgelegenheit, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anders als Volkswagen müsse Fiat Chrysler in den USA wohl keine Fahrzeuge zurückkaufen, sondern könnte mit Software-Updates davonkommen./gl/ag Datum der Analyse: 05.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0023 2018-02-06/08:59

ISIN: NL0010877643