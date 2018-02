Baut sich aufgrund von elektromagnetischer Störstrahlung das Bild im Wohnzimmer-Flat-TV nicht sauber auf, ist das unschön. Kommt es in industrieller Umgebung zu Störungen geraten Menschen in Gefahr oder der Produktionsausschuss treibt die Kosten in die Höhe.

Nun lassen sich Schaltschränke und Gehäuse mit entsprechenden Maßnahmen schirmen. Doch dort, wo Signal- und Energiekabel durch die Gehäusewand geführt werden, entsteht jedoch eine Lücke in der Schirmung, durch die elektromagnetische Wellen einfach "durchschlüpfen". Um diese Schirmlücke sicher zu schließen, sind geschirmte Kabel und hochwertige EMV-Kabelverschraubungen zwingend erforderlich, die den Kabelschirm optimal beim Kabeleintritt in den Schaltschrank kontaktieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...