Paris - Der Silberpreis rutschte am vergangenen Freitag unter das massive Unterstützungscluster bei 16,90 USD und aktivierte auf diese Weise ein Verkaufssignal, wie aus der Veröffentlichung "daily Edelmetall" der BNP Paribas hervorgeht. Am Montag hätten sich die Käufer an einem schnellen Konter versucht.

