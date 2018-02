FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volatilität ist zurück. Am späten Handel am Montag verlor der DAX-Future mit dem Schwäche-Anfall an der Wall Street innerhalb einer halben Stunde rund 400 Punkte. Am Dienstagmorgen sah der DAX-Future mit 12.070,50 Punkten sein bisheriges Tief und konnte sich bereits deutlich erholen. Kritisch dürfte es nochmals um 9 Uhr werden, wenn der DAX in der Kasse eröffnet. Im Handel wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich aktuell um einen scharfen kurzen Abverkauf handelt und nicht um den Beginn einer langfristigen Korrektur.

Charttechnisch ist momentan viel Porzellan zerschlagen. Die Charttechniker der Commerzbank nennen den Bereich bei 12.138 Punkten als Unterstützungszone. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 29 auf 12.269 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.335 Punkten und das Tagestief bei 12.070,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 11.746 Kontrakte.

February 06, 2018 02:36 ET (07:36 GMT)

