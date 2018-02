Köln (ots) -



1LIVE übernimmt wieder einen Tag und eine Nacht lang eine Stadt im Sektor - und SIDO feiert mit. Wenn am 30. April aus Mönchengladbach der Party-Hotspot Nummer eins wird, kapert der Superstar unter Deutschlands Rappern die Red Box. SIDO ist eines von zahlreichen Highlights, die 1LIVE für "Eine Nacht in Mönchengladbach" plant. Außerdem gibt es weitere exklusive Radiokonzerte, Lesungen in besonderer Atmosphäre, Comedy der Extraklasse und schweißtreibende DJ-Sets. Bereits bestätigt ist eine fette Open-Air-Show im Sparkassenpark. Als Headliner performt Weltstar Robin Schulz gemeinsam mit Lost Frequencies, Alle Farben und Moguai, dem Host der 1LIVE DJ-Session.



Weitere Infos zum Line-up folgen in den kommenden Wochen.



Tickets für das 1LIVE Radiokonzert mit SIDO gibt es ab Dienstag, 6. Februar, 10 Uhr, für 42,90 Euro (inkl. Gebühren), bei allen bekannten VVK-Stellen, sowie Ticketmaster und CTS Eventim.



Fotos unter ARD-Foto.de



