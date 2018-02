Nach dem Kursrutsch an den Börsen in den USA und Asien ist der DAX am Dienstagmorgen mit 12.232 Punkten und einem Minus in Höhe von 3,6 Prozent in den Xetra-Handel gestartet. Frühindikatoren hatten am Morgen zwischenzeitlich auf einen Indexstand von unter 12.000 Punkten hingedeutet.

Die dts Nachrichtenagentur sendet weitere Details im Börsenbericht gegen 9:30 Uhr.