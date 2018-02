SINGAPUR (Dow Jones)--Für den europäischen Flugzeugbauer Airbus bleibt die Region Asien-Pazifik weiter ein wichtiger Markt. Sie werde in nächsten 20 Jahren für 40 Prozent der globalen Flugzeugnachfrage stehen, sagte Vertriebschef Eric Schulz auf einer Pressekonferenz anlässlich der Singapore Air Show 2018. Die globale Nachfrage dürfte insgesamt nahezu 35.000 Stück betragen.

Vor allem Großraumflugzeuge würde in Asien-Pazifik begehrter, erwartet der Manager. Bei diesen Maschinen werde die Region für 46 Prozent der Nachfrage stehen.

"Mit einem Drittel des gesamten Auftragsbestands von Airbus, einem Drittel der Gesamtaufträge von Airbus und einem Drittel der gesamten Airbus-Flotte ist der asiatisch-pazifische Raum zweifellos ein Kernmarkt für Airbus", sagte Schulz. Mit einer Verdreifachung des Verkehrsaufkommens in den nächsten 20 Jahren und einigen der höchsten Wachstumsraten werde der asiatisch-pazifische Raum mit Abstand der größte Luftverkehrsmarkt der Welt sein.

Airbus war 2017 stark in Asien-Pazifik vertreten. Der Boeing-Wettbewerber lieferte laut Schulz 367 Flugzeuge an 50 Airlines aus, entweder direkt oder über Leasinggesellschaften. Darunter befanden sich nahezu 100 Großraumflugzeuge. Insgesamt hat Airbus im vergangenen Jahr 718 Maschinen an Kunden übergeben.

In den Büchern stehen Aufträge aus der Region für mehr als 2.000 Flugzeuge, etwa ein Drittel des gesamten Orderbestands.

Die IATA hatte im Oktober geschätzt, dass sich das Passagieraufkommen bis 2036 nahezu verdoppeln dürfte, von geschätzt 4 Milliarden 2017 auf 7,8 Milliarden. Angetrieben werde das Wachstum von der Region Asien-Pazifik. Sie werde für mehr als die Hälfte des Wachstums stehen. Um das Jahr 2022 herum dürfte China die USA als größter Markt überrunden.

