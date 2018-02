Von Pietro Lombardi

ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat ihren Gewinn im vierten Quartal 2017 dank eines Veräußerungsertrags deutlich gesteigert. Unterm Strich verdiente die Intesa Sanpaolo SpA von Oktober bis Dezember 1,43 Milliarden Euro nach 776 Millionen im Vorjahreszeitraum. Darin enthalten sind 811 Millionen Euro aus dem Verkauf von Intesas 50-prozentigen Anteil an der Allfunds Bank.

Im Gesamtjahr 2017 konnte die Bank ihren Nettogewinn auf 7,32 von 3,11 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Intesa hatte sich im vergangenen Jahr an der Rettung zweier strauchelnder Regionalbanken beteiligt. Um zu verhindern, dass die Übernahme dieser beiden Institute Intesas Kernkapitalquote verwässert, steuerte der italienische Staat 3,5 Milliarden Euro bei, was sich nun entsprechend positiv in der Bilanz auswirkte.

Wie Intesa Sanpaolo bei Vorlage der Zahlen weiter mitteilte, strebt die Bank 2021 einen Nettogewinn von bis zu 6 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von bis zu 20,8 Milliarden Euro an. Die harte Kernkapitalquote unter vollumfänglicher Anwendung des Regelwerks Basel 3 soll 13,1 Prozent erreichen.

Zudem kündigte die Bank weiteres Einnahmenwachstum, Kostenreduzierungen und einen spürbaren Abbau von Risiken an.

February 06, 2018

