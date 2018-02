Die hohen Schäden durch Naturkatastrophen im Spätsommer bekommen auch die Munich-Re-Anleger zu spüren. Statt einer leicht erhöhten Dividende, wie sie Analysten erwartet hatten, gibt es nun wie im Vorjahr nur 8,60 Euro.

Es war alles andere als ein Einstand nach Maß: In seinem ersten Jahr an der Spitze der Munich Re kann Joachim Wenning bei der Vorstellung der Bilanz in sechs Wochen nur einen vergleichsweise kleinen Gewinn von 392 Millionen Euro verkünden. Das wurde am Dienstagfrüh bekannt, als der Rückversicherer die Eckpunkte seines Zahlenwerkes für das abgelaufene Jahr bekanntgab.

Für Wenning ist es ein erster Rückschlag. Unter seinem Vorgänger waren die Aktionäre in der Regel Gewinne von über zwei Milliarden Euro, manchmal gar über drei Milliarden gewohnt. Unvorbereitet traf sie der Gewinneinbruch indes nicht. Die schweren Wirbelstürme "Harvey", "Irma" und "Maria", die im Spätsommer über Teile der USA, die Karibik und den Golf von Mexiko hinwegfegten, belsteten das Ergebnis erwartungsgemäß schwer. Die 3,2 Milliarden Euro an Großschäden, die allein im dritten Quartal anfielen, enthielten 2,7 Milliarden Euro, die zur Begleichung der Schäden der drei Wirbelstürme nötig waren. Insgesamt fielen im abgelaufenen Jahr über 4,3 Milliarden Euro an Großschäden an und damit fast dreimal so viel wie 2016. Dass unter diesen besonderen Voraussetzungen nur ein kleiner Gewinn möglich war, stand bereits seit dem Herbst fest.

"Dank unserer Kapitalstärke konnten wir die hohen Schäden aus Naturkatastrophen gut verkraften", so Finanzvorstand Jörg Schneider. Das Eigenkapital sank im vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...