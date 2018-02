Audi soll hunderttausende Dieselmotoren manipuliert haben. Darum ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen etliche Mitarbeiter und durchsucht nun auch die Zentrale.

Die Manipulation von Dieselfahrzeugen wurde maßgeblich in der Audi-Zentrale in Ingolstadt vorangetrieben. Nun rücken erneut die Staatsanwälte ein. Bei einer Razzia am Dienstag wurden sowohl die Audi-Zentrale als auch das Werk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...